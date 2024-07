45enne di Atripalda acquista un motocoltivatore su internet ma è una truffa 

F.R 37enne residente a Rosarno ed S.M. 33enne residente a Frosinone, sono comparsi dinanzi al Tribunale Penale di Avellino nella persona della dott.ssa Gilda Zarrella, per rispondere del reato di truffa aggravata nei confronti di un 45enne atripaldese difeso dal legale di fiducia Sabino Rotondi. I due imputati sono accusati di avere in concorso morale e materiale tra loro, nel novembre del 2021, con artifizi e raggiri consistiti nel pubblicizzare sul sito “ BLOG”, all’uopo utilizzando l’utenza telefonica intestata al 33enne S. M. , l’offerta di vendita di un motocoltivatore, inducendo in errore il 45enne atripaldese in ordine alla possibilità di addivenire all’acquisto effettivo del suddetto bene (in realtà, poi, non trasferito in proprietà all’uomo di Atripalda) e ad effettuare, dopo aver statuito gli accordi di compravendita attraverso l’utenza telefonica suddetta, quattro ricariche dell’importo rispettivamente di € 150,00, € 200,00, € 200,00 e € 150,00 sulla carta Postepay intestata al 37enne F.R., così procurandosi l’ingiusto profitto rappresentato dall’importo predetto, con pari danno per il 45enne atripaldese. Con l’aggravante di aver approfittato di una condizione di minorata difesa dell’uomo di Atripalda che avendo effettuato un acquisto “a distanza”, non aveva la possibilità di operare un controllo effettivo sul bene acquistato, né di verificare la reale identità del venditore. La prossima udienza è fissata per il 19 novembre 2024.