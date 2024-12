Omaggio a Picasso dell’associazione Arteuropa all’hotel Civita

Arteuropa di Avellino, con il patrocinio del comune di Atripalda e della Pro Loco di Atripalda, a 50 Anni dalla morte del grande artista spagnolo, omaggiano l’icona indiscutibile dell’Arte moderna del secolo scorso con artisti provenienti da tutta Europa: una Rassegna Internazionale d’Arte Contemporanea visitabile dal 7 al 31 Dicembre 2024 nella Sala Conferenze “Hotel Civita “di Atripalda (Av).

L’evento intende evidenziare il “libro d’artista” con lavori artistici, provenienti da tutto il mondo’ che rendono unica la mostra. Il libro d’artista è un lavoro artistico realizzato sotto forma di libro, spesso pubblicato come edizione numerata a tiratura limitata, sebbene a volte sia prodotto come oggetto unico e venga chiamato appunto unique.Ogni “libro d’artista” presente nella mostra distingue il libro d’artista da qualsiasi altra pubblicazione per la sua capacità di scardinare le aspettative nei confronti dell’essenza, della forma e della funzione di un libro.

I libri d’artista sono prodotti usando una vasta gamma di forme, tra cui rotoli, pieghevoli, fogli rilegati o liberi contenuti in scatole, il libro d’artista si è affermato principalmente nel XX secolo. Il libro d’artista è un’opera d’arte che utilizza il libro come formato. A volte è la forma stessa del libro, altre volte è la sua funzione a ispirare l’opera. A volte i libri d’artista ricorrono a forme di stampa, impaginazione e rilegatura ricercate, tanto da creare veri e propri oggetti d’arte (i libri-oggetto, per l’appunto) altre volte, pur in una forma convenzionale, è la presentazione dei contenuti a stupire.

A volte si tratta di edizione limitate in pochi, unici esemplari, altre volte sono prodotti in un numero di copie elevato per consentire una distribuzione economica. Il libro d’artista può dunque assumere varie strutture ed essere distribuito in varie modalità, dalle più tradizionali alle più sperimentali; (questo lo toglierei, troppo prolisso …e togli la sorpresa)

“I libri d’artista sono libri o oggetti a forma di libro sulla foggia, configurazione e aspetto finito dei quali l’artista ha avuto un’ elevata capacità di controllo; dove il libro è considerato come opera d’arte in se stessa.” Stephen Bury Evento nell’ evento è uno spazio dedicato ai giovanissimi allievi di

CHIARO SCURO ART LAB di Avellino: piccoli artisti under 10 con una personale e particolare visione dell’artista.

La mostra sarà aperta al pubblico nel periodo dal 7 al 31 Dicembre 2024 Tutti i giorni (esclusi rossi da calandario) Dalle 9 alle ore 19.