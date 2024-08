Pioggia di fondi per le scuole di Atripalda: finanziato il primo nido comunale

E’ pioggia di fondi per la cittadina del Sabato. Dal Pnrr arriva il finanziamento per la realizzazione del primo nido comunale da 36 iscritti mentre sono stati erogati altri fondi per interventi a favore delle scuole cittadine.

Il comune, partecipando al bando del Pnrr riguardo la missione M4C1-18, ha incassato 864mila euro con l’obiettivo di dotare la comunità del primo nido comunale.

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha infatti ammesso a finanziamento il progetto di costruzione del nuovo edificio per un importo complessivo di 864mila euro.

«Oggi abbiamo approvato in giunta il progetto definitivo – annuncia l’assessore alla Pubblica Istruzione Lello Labate -. Abbiamo inoltre inoltrato alla Soprintendenza la richiesta di svincolo archeologico dell’area ed entro la fine di ottobre, come da linee guida del Pnrr, dobbiamo iniziare i lavori con l’affidamento. Ieri si sono conclusi anche i carotaggi. Siamo molto soddisfatti di aver incassato questo finanziamento in tempi record. Un grosso lavoro e un grazie anche all’ufficio tecnico comunale per l’impegno profuso».

Il nido sorgerà di fronte la scuola dell’Infanzia “Collodi” che incassa un ulteriore finanziamento di 90mila euro che consentirà l’installazione dei pannelli fotovoltaici sul plesso scolastico e la sostituzione della caldaia. Verrà creato così in via Adamo un polo scolastico e l’intervento consentirà di riqualificare una zona attualmente in stato di degrado.

«Si è trattato di un obiettivo fortemente perseguito dagli assessoriLello Labate (Pubblica Istruzione) e Fabiola Scioscia (Politiche Sociali). Complimenti all’Ufficio Tecnico comunale per l’ottimo lavoro svolto ed a tutta la squadra di governo che, come sempre, grazie alla presenza fattiva ed alla guida del sindaco Paolo Spagnuolo, condivide e dà forza alle idee» commenta l’Amministrazione.

Oltre la scuola dell’infanzia “Collodi” altri 90mila euro saranno impiegati per la scuola “Mazzetti” con sede in via Pianodardine: qui si procederà alla sostituzione della seconda parte degli infissi che mancavano nell’ex sede della Misericordia.

Via libera anche al finanziamento da quasi due milioni di euro per la scuola “De Amicis” di via Roma.

«Abbiamo incassato il finanziamento di importo di 1.700.000 euro che ci consentirà di rendere NZEB (Totalmente Autosufficiente dal punto di vista energetico) l’edificio storico della Scuola Primaria “De Amicis” di Via Roma – conclude l’assessore Labate -. I lavori riguarderanno l’ammodernamento esterno con la fase di isolamento a mezzo cappotto termico, il cambio degli infissi, le luci esterne ornamentali oltre al montaggio di altri 40 kw di pannelli fotovoltaici. L’anno scorso ne furono montati già 10 kw con un altro finanziamento da 250.000 mila euro. All’interno ogni aula sarà dotata di impianti di ventilazione e cambio d’aria secondo la normativa vigente. Sarà inoltre coibentata e messa a nuovo anche la palestra annessa, un innovativo progetto totalmente finanziato dal Gse che non costerà nulla alle casse comunali compreso le spese tecniche. I lavori inizieranno a giugno del prossimo anno».