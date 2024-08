“Festa di piazza” ad Atripalda, suona Lumanera e Nada Mas

La prima edizione di una manifestazione che vuole mettere insieme il bello d’Irpinia andando a rendere felici anime diverse attraverso generi diversi, un incontro musicale che con la sua semplicità vuole essere un appuntamento importante durante il quale raccontare il passato, il presente e il futuro della nostra terra.

Tutto questo in piazza Umberto I, in una Atripalda quanto mai viva e vogliosa di far incontrare le migliori energie nel suo contesto brioso.

Vari generi si alterneranno sul palco per questa prima edizione, si inizia con il progetto Spaghetti Style dj set, durante il quale la band avellinese in duo voce e dj set ripercorrà tanti successi della musica swing italiana e del loro repertorio originale per riscaldare l’ambiente. A seguire, Pjero, giovane cantautore irpino, ci racconterà del suo girovagare e delle sue esperienze itineranti.

Il cuore della serata sarà l’esplosione di gioia garantita dal concerto della Lumanera, una delle band simbolo d’Irpinia che festeggia il ventennale dalla data di fondazione con un tour speciale energico e pieno di vitalità.

A chiudere la serata, il collettivo che fa ballare tutta la provincia e oltre, Nada Mas atterra in Piazza Umberto I con il suo Summer Tour per chiudere in bellezza una lunga serata di musica da ricordare.

L’appuntamento quindi è il 21 agosto 2024 alle 20 in punto in piazza ad Atripalda, facciamo festa insieme