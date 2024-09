Festeggiamenti per San Sabino, stasera concerto di Andrea Sannino

Atripalda si prepara a vivere un programma indimenticabile in onore del Santo Patrono San Sabino Vescovo, grazie alla collaborazione del Comune e del Parroco della Parrocchia San Ippolisto Martire di Atripalda, Don Luca Monti.

Come da tradizione, con l’alzata del Pannetto il 16 Agosto scorso, sono ufficialmente iniziati i festeggiamenti.

Alle celebrazioni religiose si alterneranno quelle civili, non mancheranno momenti di aggregazione, di intrattenimento e di enogastronomia.

Momento clou, domenica 15 settembre con il concerto, in Piazza Umberto I, di Andrea Sannino, evento a ingresso gratuito che promette di richiamare una folla di appassionati pronti a lasciarsi conquistare dalla voce e dall’energia dell’artista napoletano.

Andrea Sannino, divenuto celebre grazie al successo del brano “Abbracciame”, ha saputo ritagliarsi un posto di rilievo nel panorama musicale italiano. La sua musica, che unisce melodia e testi profondamente emozionanti, ha toccato il cuore di migliaia di fan. Il concerto di Atripalda rientra nel suo “Mosaico Live Tour 2024”, una tournée che prende il nome dall’ultimo album dell’artista, un mosaico di suoni e storie che raccontano l’anima di Napoli e delle sue radici.

Programma Civile

Venerdì 6 Settembre, ore 20,30 – P.za Di Donato:

“Aspettando San Sabino”

Braciata al Campanile

MUSICA LIVE con il GRUPPO “NOVAS” STAND GASTRONOMICO a cura di THE RAG

Sabato 7 Settembre, ore 20,30 – P.za Di Donato:

“Aspettando San Sabino”

Braciata al Campanile

MUSICA LIVE con il GRUPPO “AMINTA” STAND GASTRONOMICO a cura di THE RAG

Venerdì 6 e Sabato 7 dalle ore 20,00 Visite Guidate allo Specus Martyrum e Chiesa San Ippolisto

a cura dei Volontari del Servizio Civile della Pro Loco di Atripalda APS

Sabato 14 Settembre, ore 21,30 – P.za Umberto I:

I MALAMENTE in concerto

Domenica 15 Settembre, ore 21,30 P.za Umberto I:

ANDREA SANNINO in concerto

Lunedì 16 Settembre, ore 9,00 P.za Umberto I:

Arrivo BANDA MUSICALE “CITTÀ di GROTTOLELLA” che allieterà le strade del paese.

ore 21,30 P.za Umberto I: SFILATA in collaborazione con CAPOLAVORO, Ottica Conte e Mamatech

I fuochi saranno visibili da via Gramsci, durante il percorso della processione, presso Via Serino.

Programma religioso

13-14-15 settembre: TRIDUO DI PREGHIERA.

Ore 19.00: Celebrazione Eucaristica con predicazione. 14 settembre: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Arturo Aiello per le SANTE CRESIME. 16 settembre: Solenne Commemorazione della Traslazione del Corpo di San Sabino.

Orari delle Celebrazioni mattutine: 6.30-8.30-10.00-11.30

Ore 18.00: Omaggio floreale a San Sabino da parte dell’Amministrazione comunale.

Ore 18:30: Concelebrazione Eucaristica seguita dalla PROCESSIONE con la statua del Santo per le strade della

città.

17 settembre, ore 18.30: Celebrazione Eucaristica per tutti i benefattori e devoti vivi e defunti presso il monumento di San Sabino in “Capo La Torre”.