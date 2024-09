Perdite d’acqua nella rete idrica, il sindaco diffida l’Alto Calore ad intervenire

È stato eseguito l’intervento di Alto Calore in via San Gregorio, più volte sollecitato dall’Amministrazione Comunale e con una certa insistenza.

Purtroppo, su questa strada specifica, è stato già eseguito un intervento di manutenzione stradale, seppure si era consapevoli che con la persistenza della perdita dell’acqua sarebbe stato tutto quasi vano. Anche altre strade cittadine soffrono del medesimo problema, al punto che lo scorso 18 luglio, l’amministrazione, tramite il sindaco Avv. Paolo Spagnuolo, diffidò l’Alto Calore, segnalando altre perdite. Siamo consapevoli delle difficoltà dell’Ente, tuttavia vi sono delle urgenze, come quella in via San Gregorio, che non possono più essere rinviate, anche perché i cittadini hanno già dimostrato fin troppa pazienza.