Buona la prima di “Pizza & Borghi d’Irpinia” ad Atripalda

E’ partita ieri sera, con il taglio del nastro, la prima edizione di “Pizza & Borghi d’Irpinia”, che si svolgerà fino a lunedì 30 settembre presso il Parco delle Acacie di Atripalda.

Ieri pomeriggio c’è stata l’inaugurazione dell’evento con il taglio del nastro.

A fare gli onori di casa il sindaco Paolo Spagnuolo con tanti altri primi cittadini e gli organizzatori con la dottoressa Carmela Cipriano, Antonio De Vinco e Marco Torrecuso.

La manifestazione ha riscosso, come si poteva immaginare, un notevole successo.

«Siamo particolarmente felici di aver riportato ad Atripalda questa manifestazione che in passato era stata già realizzata un’edizione e poi abortita. Noi vorremmo che diventasse un appuntamento tradizionale con il nostro Termopolio, altro evento di promozione del nostro territorio». A parlare è il sindaco Paolo Spagnuolo che ieri ha tagliato il nastro dell’evento. «La nostra richiesta di organizzare una tipologia di evento come questo si è incontrata con la volontà di una società cooperativa di comunità, un ente del terzo settore. Anche su questo portiamo una grandissima novità. Puntiamo ad una promozione dei luoghi e dei prodotti. Ritorneremo nel nostro parco Acacie su cui stiamo lavorando molto in termini di manutenzione e che vogliamo non sia più solo il luogo del mercato settimanale, ma che ha potenzialità enormi nel lungo periodo estivo. Ci sarà poi una grande attenzione ai prodotti di qualità – prosegue la fascia tricolore -. Un’altra attenzione alla valorizzazione del territorio è che i numerosi eventi collaterali che si svolgeranno intorno al food sono appannaggio di artisti locali. Risorse del territorio provinciale. Con queste iniziative vogliamo perciò riappropriarci di una centralità di Atripalda. Non viviamo di campanilismi, essere primi ed isolati non serve a niente. Essere riconosciuti invece da tutti come una realtà commerciale dinamica, da condividere con gli altri comuni per noi è una missione fondamentale. Ci fa piacere inoltre che c’è uno staff di 40 giovani, risorse in cui noi crediamo perché hanno una mentalità più aperta».

Un’occasione per celebrare le eccellenze enogastronomiche della tradizione irpina, con particolare attenzione alla pizza e ai prodotti tipici locali, in un contesto che esalta la cultura e le tradizioni dei borghi dell’Irpinia.

«Una proposta subito colta con entusiasmo – spiega l’assessore al Commercio Gianna Parziale – visto che il nostro intento resta quello di promuovere e far crescere il territorio. Un ringraziamento va a questa associazione che in sinergia con gli uffici comunali ha predisposto il tutto in modo che sia una grande vittoria della nostra città. Abbiamo coinvolto anche altri comuni e all’interno di questa manifestazione faremo risaltare le nostre ricchezze».

L’evento, pensato per coinvolgere un vasto pubblico, si svilupperà in quattro giornate ricche di proposte culinarie, intrattenimento musicale e spettacoli dal vivo. Saranno distribuiti 10mila ticket omaggio per gli studenti della scuole irpine. Le serate, con inizio alle 19:30, offriranno un viaggio tra sapori autentici e storie antiche, con l’obiettivo di valorizzare il territorio irpino e promuoverne lo sviluppo sociale ed economico. “Pizza & Borghi d’Irpinia” rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un’importante occasione per promuovere il patrimonio enogastronomico e culturale dell’Irpinia, contribuendo al suo sviluppo economico e sociale. L’evento è organizzato dalla “Progetto Irpinia” Società Cooperativa di Comunità a RL, impresa sociale – ETS, senza scopo di lucro, come ha spiegato la dottoressa Carmela Cipriano «siamo i primi ad essersi iscritti nell’albo e ad essere finanziati dalla regione Campania. In un anno di vita abbiamo già dieci progetti finanziati in più comuni dell’Irpinia. Una manifestazione che abbiamo fortemente voluto» con il patrocinio del Comune di Atripalda e la collaborazione di partner locali come Amica Pubblicità, Marco Torrecuso, La Caramella Food & Beverage, Annalisa Pomodori, Olio Basso e Farine Mulino Scoppettuolo.

Ieri sera ad allietare il pubblico la musica di Simone Pastore & La sua Band e poi il dj Pierpaolo Siano. Stasera si esibiranno i Vaskom, cover band ufficiale di Vasco Rossi e poi dj Joe Clemente. Domenica 29 settembre FIX Live Music e a seguire il dj Luca Frisetti. Infine lunedì 30 grande chiusura con il dj Pino Pino e Vinyl Gianpy. Oltre alla musica, il pubblico potrà godere di una serie di spettacoli dal vivo, tra cui le suggestive esibizioni delle Farfalle Luminose, con coreografie di luce e danza, e le performance acrobatiche e comiche di “Two Men One Show”, capaci di coinvolgere adulti e bambini. Un elemento di particolare interesse sarà la presenza del Robot Bumble Bee, che regalerà un’atmosfera futuristica e sorprendente.

A condurre l’evento sarà il noto showman televisivo Joy Saveriano, il cui stile dinamico e coinvolgente renderà ogni serata speciale e divertente.