Atripalda e Mercogliano unite nel ricordo di monsignor Luigi Barbarito

Sabato 5 ottobre, alle ore 10.30, il Palazzo Abbaziale di Loreto, in occasione della nomina di Mons Luigi Barbarito, figlio illustre della Città di Atripalda, a membro alla memoria del comitato d’onore dell’Università Popolare Cattolica “Montemurro-D’Ippolito”, ospiterà la conferenza: “S.E. Mons. Luigi Barbarito, pastore al servizio del Vangelo sulle vie del mondo”.

Dopo i saluti istituzionali dei sindaci di Atripalda e Mercogliano, sono previsti gli interventi dell’Abate di Montevergine mons . Riccardo Luca Guariglia, del Magnifico Rettore dell’Università Montemurro-D’Ippolito prof.Ciro Romano, e del cardinale Francesco Monterisi decano dell’Università. Le conclusioni saranno affidate al Vescovo di Avellino Mons. Aiello. Un ricordo del compianto Mons Barbarito sarà tracciato anche dagli interventi di Don Luca Monti e del nipote del compianto presule Jacopo Barbarito.

In serata, alle ore 19, presso la chiesa di S.Ippolisto in Atripalda, dove sono sepolte le spoglie mortali, vi sarà una solenne concelebrazione in suffragio di mons. Luigi Barbarito presieduta dal cardinale Francesco Monterisi, arciprete emerito della Basilica di San Paolo fuori le mura in Roma.