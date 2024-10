Al Salone Internazionale dell’Emergenza a Brescia presente anche l’Irpinia

Alla fiera leader in Italia per il settore emergenza presente anche un pezzo d’Irpinia.

Il Salone per il primo soccorso, antincendio e sicurezza sul lavoro che si tiene a Brescia in questo weekend è un punto di riferimento grazie alla presenza delle principali realtà produttive e commerciali del settore e al forte legame con le Istituzioni, i Corpi dello Stato e gli Enti e le Associazioni di volontariato.

Ogni anno REAS richiama oltre 24.000 visitatori: un mix unico di operatori (produttori, distributori, referenti di enti e istituzioni) e di volontari attivi nell’ambito di associazioni e organizzazioni del sistema emergenza.

La filosofia di REAS, infatti, è quella di offrire strumenti concreti per innovare e accrescere il bagaglio tecnico di operatori e volontari. REAS è un’opportunità per chi opera ad ogni livello nel protocollo nazionale di gestione dell’emergenza. Innovazione, formazione e aggiornamento tecnico saranno, come sempre, gli obiettivi fondamentali della visita in fiera.

Alla fiera presente anche Jessica Govetosa della Croce Rossa di Avellino e dalla “Biomedical Planet” di Atripalda. È impegnata da anni in un programma di defibrillazione preventiva per il territorio provinciale per conferire alle città lo status di “Area Cardioprotetta”.

«Il nostro obiettivo è la cardioprotezione e la formazione. Il mio intento è stato quello concretizzare rapporti con le aziende leader nel settore ~racconta Jessica Govetosa -. Il workshop più interessante è stato sullo studio di manichini che sia per peso che per conformazione li rendono molto simili al l’essere umano. Ogni manichino ha una sua caratteristica ustioni, traumi, parto. Proprio per essere attenti alla formazione valutando scenari differenti ma molto realistici».