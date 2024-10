L’Avellino Basket corsara a Piacenza

L’Avellino Basket torna da Piacenza con due punti pesantissimi. Vittoria di squadra 92-83 firmata dalla coppia Mussini – Earlington autori di 25 e 24 punti. Un successo che permette agli irpini di fare un ulteriore passo in avanti in classifica raggiungendo quota 6. Decisivo il terzo quarto: “Abbiamo fatto un grande terzo periodo difensivo, che ci ha permesso di scappare in avanti all’interno di una gara in cui hanno prevalso gli attacchi – ha affermato coach Crotti -. Abbiamo giocato di squadra contro un avversario che avrebbe potuto metterci in difficoltà, siamo conitenti per questo successo”.

LA GARA

Pronti via Avellino scappa portandosi subito sul +6 (4-10), ma la partita è aperta ad un continuo botta e risposta e con Serpilli e D’Almeida la squadra di casa risponde con un break di 7-0 (11-10). Il match, vivace, vede prevalere gli attacchi alle difese, ma soprattutto c’è Piacenza che con l’energia di D’Almeida e la capacità di leggere le situazioni offensive va a punire i cambi sistematici dei biancoverdi.

Il punteggio al quindicesimo è di 28-28 con Avellino Basket che spreca qualche tiro aperto di troppo creato in campo aperto. Nikolic con un gioco da tre punti permette alla squadra avellinese di spingersi sul 30-33, ma errori al tiro e qualche palla persa di troppo lanciano Filoni aprire un parziale che consente alla squadra di casa di strappare sul 36-33. Palle perse e tiri fuori contesto aprono i contropiedi di Piacenza, che ne approfitta chiudendo avanti 47-46 il primo tempo.

Al ritorno in campo dopo la pausa lunga la gara non trova il suo padrone. Piacenza prova a sfruttare il suo atletismo, l’energia ed il gioco in campo aperto, mentre Avellino gioca di sistema trovando uone soluzioni in transizione. Gli irpini si accendono con una fiammata passando a condurre 53-62con Bortolin e due triple di Mussini. Il quarto termina con gli irpini in controllo ed avanti 57-69.

Nell’ultimo periodo si risveglia Bradford, che con un paio di giocate restituisce vitalità a Piacenza, che si riporta 74-75. Gli ultimi tre minuti sono palpitanti e punto a punto. Grimes da l’83-82. Avellino risponde con le triple di Earlington e Jurkatamm che regalano il successo all’Avellino Basket 83-92.

Domenica si torna a giocare in casa, al DelMauro alle 18.00 arriva la Unieuro Forlì.

UCC Assigeco Piacenza – Avellino Basket 83-92 (23-22, 24-24, 10-23, 26-23)