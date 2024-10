Riqualificato l’anfiteatro della villa comunale Don Giuseppe Diana

«Bentornato anfiteatro». Così, con tanto di cuore, l’assessore allo Sport Antonio Guancia saluta la conclusa riqualificazione dell’anfiteatro della villa comunale “Don Giuseppe Diana”. Una messa in sicurezza attesa da tempo. Lo stato di abbandono in cui versava era finito più volte al centro di denunce social. La conclusione dell’intervento di riqualificazione dell’area della villa comunale consentirà lo svolgimento in sicurezza di attività ricreative e di pubblico spettacolo all’aperto che hanno richiamato nel passato la partecipazione di centinaia di persone come per le manifestazioni di fine anno scolastico tenute dagli alunni dell’Istituto comprensivo “De Amicis-Masi”.m