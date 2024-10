Dopo nove anni presentato il nuovo Piano di Protezione civile di Atripald

Dopo nove anni arriva il nuovo Piano di Protezione civile. Presentato nella Sala Consiliare il vademecum per affrontare le emergenze, aggiornato dall’ultimo piano datato 2015. Ad illustrarlo con il sindaco Paolo Spagnuolo e la consigliera delegata Maria Fasano l’ingegnere Gerardina Albano che lo ha redatto.

«Il Piano di protezione civile ci permette di organizzare e gestire tutto ciò che riguarda le varie emergenze, da quella idrogeologica, sismica e incendio boschivo» spiega la delegata Fasano «uno strumento importantissimo che tiene conto dei cambiamenti del territorio. Finalmente siamo riusciti ad aggiornarlo. Questo è stato il nostro primo obiettivo, affidandone l’adeguamento all’ingegnere Albano. Il piano presentava parametri vecchi per quanto riguardava le aree di attesa, di accoglienza e allestimento. Con questo nuovo piano la popolazione può finalmente afferire a zone più sicure rispetto a quelle indicate in passato. E sono cambiate anche fasce a rischio che sono lungo il fiume Sabato, il torrente Salzola e il Fenestrelle».

Prima uscita ufficiale nell’incontro per il neo coordinatore del corpo cittadino Carmine Soricelli con il neo comandante della Polizia municipale luogotenente Soccorso De Pascale e il comandante della locale stazione David Lombardini. Presenti anche i baby vigili.