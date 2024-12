L’Avellino Basket sconfitta a Bologna

Rimaneggiata contro un avversario di qualità, compatto e con il desiderio di scalare la classifica, l’Avellino Basket è uscita sconfitta dal campo del Paladozza nel recupero della settima giornata di andata con il punteggio di 92-64. Gli irpini si sono presentati a Bologna senza il play titolare Sabatino e privi di Verazzo. Il capitano, non in perfette condizioni, è rimasto a casa per recuperare le energie. A pesare sul risultato oltre le assenze anche la lunga pausa. I biancoverdi hanno faticato ad entrare in partita contro un avversario ben allenato e rigenerato dal nuovo tecnico. A incidere l’impatto del PalaDozza, perchè nel primo quarto la squadra di Crotti ha concesso 30 punti permettendo alla Fortitudo di tirare con 7/9 da due e 5/6 da tre, chiudendo la gara con il 50% dalla lunga distanza.

La Fortitudo parte subito forte: 7-2 il primo parziale della squadra di Caja. Avellino prova a rispondere con il suo riferimento interno, Bortolin, che nel pitturato si fa valere. Ma la F scudata corre forte portandosi sul 15 – 6 costringendo al time out Crotti, ma al rientro in campo è Gabriel a schiacciare la palla nel canestro e poi a servire un assist a Bolpin 20-6. L’emoraggia biancoverde è interrotta dal canestro di Lewis dalla lunga distanza. Gli irpini con una tripla di Jurkatamm, che si scrive al match, si riportano sul 24-15. Ma la Fortitudo con Bolpin è implacabile dalla lunga distanza, Gabriel e Fantinelli fanno il resto finendo per chiudere sul 32-18 il quarto.

Nel secondo periodo Crotti prova a mischiare le carte, ma lo scatto difensivo che sperava l’allenatore non avviene. Al quindicesimo minuto i padroni di casa scappano sul più 20 (40-20) costringendo l’allenatore avellinese ad interrompere il match. I fortitudini non hanno alcuna intenzione di fermarsi arrivando fino al 51-24 , punteggio con cui termina la seconda frazione, in Avellino realizza soli 6 punti.

La ripresa serve ai padroni di casa per gestire e ad Avellino per tentare di accorciare le distanze cercando di aumentare l’aggressività difensiva. Bologna si spinge fino al 61-31 di metà terzo quarto, mentre i biancoverdi continuano a litigare con il canestro. Pur costruendo buoni tiri le percentuali restano basse. 74-42 è il punteggio di fine terzo periodo.

Gli ultimi dieci minuti servono soltanto per fissare il risultato finale sul 92-64 per i padroni di casa. Domenica si torna in campo, i biancoverdi al PalaDelMauro alle 18.00 affrontano l’Urania Basket Milano di Alessandro Gentile.

Parziali: 30-18; 21-6; 23-18; 18-22

Fortitudo Bologna: Mian 8, Freeman 14, Gabriel 13, Fantinelli 6, Battistini 9, Bolpin 15, Panni 8, Giordano 2, Menalo 10, Petrucci.

All: Attilio Caja

Avellino Basket: Lewis 15, Jurkatamm 11, Mussini 7, Codeluppi, Earlington 5, Maglietti 6, Bortolin 10, Nikolic, Perfigli, Chinellato 10

All.: Alessandro Crotti