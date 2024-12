Addio a Gianfranco Luciano, viveva senza fissa dimora e l’aiuto di tanti. Il cordoglio del sindaco Paolo Spagnuolo

Nella tarda serata di oggi ci ha lasciato Gianfranco Luciano, deceduto nella sua stanza del convento di rampa San Pasquale.

Il corpo di Gianfranco è stato rinvenuto dalla Polizia Municipale, intervenuta su mia sollecitazione perche preoccupato dalla sua assenza dalla Piazza nella giornata odierna.

Gianfranco ha compiuto il suo percorso terreno.

Ha scelto di scendere bruscamente tutti i gradini della scala sociale per le sue dipendenze. Non ha preferito la vita di strada, ma semplicemente non vedeva alternative e, seppure le intravedeva, non era in grado di seguirle.

Rifiutava tutte le possibili soluzioni per la sua condizione.

Si è accontentato di un tetto individuato, per lui, presso il convento.

Ciò che trovo agghiacciante è che la distanza tra le nostre vite e la sua è minuscola, una giravolta del destino e tutto cambia.