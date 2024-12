Addio a Gianfranco Luciano: venerdì pomeriggio le esequie

Si svolgeranno venerdì 13 dicembre, alle ore 15, presso la Chiesa del Carmine di Atripalda i funerali di Gianfranco Luciano, il senza dimora morto giorni fa in una stanza del convento di rampa San Pasquale dove trascorreva la notte dopo una giornata passata sulla panchina di piazza Umberto. Quella panchina rimasta vuota e sulla quale spesso ha dormito di notte.

La salma partirà alle 14.30 dalla città ospedaliera di Avellino, dove è stata trasferita dopo il decesso per lo svolgimento dell’autopsia disposta dal giudice di turno del Tribunale di Avellino.

Gianfranco aveva rifiutato ogni percorso di recupero. Una morte che divide la comunità.

Se l’assessore all’Istruzione Lello Labate lo ricorda così: “Siamo cresciuti da piccoli giocando a pallone tutti i pomeriggi a Via Gramsci. Tu sempre in porta, Allegrone e spensierato, tuo padre Tommaso il tuo eroe, la voce di nonna Lena dal balcone ad ora di pranzo ” Gianfranco a Mangia”! Poi l’adolescenza, le dipendenze, l’andare contro anche e soprattutto alla tua famiglia, il carcere.

Il resto è storia recente. Ieri non ti ho visto in Piazza ed ho chiamato il Sindaco e purtroppo abbiamo scoperto il tragico epilogo. Sono rimasto senza parole per tutta la serata e spero che questa Storia ci insegni che le Dipendenze, se non curate, portano alla Morte. Ciao Gianfranco ora sicuramente sei in posto migliore“.

L’ex assessore alle Politiche Sociali Nancy Palladino invece commenta così: “Non servono parole per definire quello che è accaduto. Sarebbe meglio tacere e riflettere. Sulle nostre responsabilità, quelle di ognuno. Che la terra ti sia lieve sfortunato figlio di quella che è ormai uno sbiadito ricordo di Comunità“.