Dieci anni senza il direttore Elio Parziale: ieri messa alla chiesa del Carmine. Foto

Nel Decimo Anniversario santa messa ieri sera in ricordo del dirigente scolastico Elio Parziale, scomparso a 62 anni il 4 gennaio del 2015.

Un momento di preghiera e di ricordo voluto dalla famiglia e officiato dal parroco Don Ranieri Picone nella chiesa del Carmine, in via Roma.

«Sono trascorsi già dieci anni dalla sua morte – ha ricordato il parroco durante l’omelia -. Il tempo passa. Questa comunità atripaldese è tanto grata al Signore per avercelo dato. Io ho un bel ricordo di Elio. Non soltanto per la sua professionalità e il suo ruolo istituzionale, ma anche per il suo rapporto umano, di amicizia. Perché Elio prima di essere un direttore scolastico era una persona dotata di grande umanità, di grande sensibilità. Oggi insieme alla famiglia, insieme all’Amministrazione comunale qui presente, e a tanti di voi di questa città vogliamo ringraziare il Signore per avercelo dato e per aver servito la comunità scolastica di questa città».

Ad ascoltare le parole di Don Ranieri la famiglia con la moglie Teresa e i figli Antonio e Margherita, il fratello Luigi e il cognato Gianfranco.

In prima fila presenti il sindaco Paolo Spagnuolo, l’assessore alla Pubblica Istruzione Lello Labate, il consigliere delegato alla Cultura e Valorizzazione del patrimonio storico ed artistico Lello Barbarisi e il consigliere Andrea Montuori delegato alle Politiche Giovanili. A testimoniare l’affetto sempre vivo per l’indimenticato direttore.

Un momento di preghiera per ricordare il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Masi” di Atripalda che ha guidato per decenni con grande passione, amore, sacrifici, dedizione, serietà e responsabilità.