Il Giro d’Italia 2025 torna ad Atripalda nella tappa del 15 maggio

“Giro d’Italia, 15 maggio, tappa “Potenza-Napoli”: anche quest’anno, Atripalda c’è. A lavoro per trasformare questo passaggio di tappa in una festa memorabile come avvenne già nel 2023″. Cosi scrive il sindaco Paolo Spagnuolo.

Il 108° Giro d’Italia scatterà venerdì 9 maggio da Durazzo in Albania per concludersi a Roma sui Fori Imperiali domenica 1° giugno: 21 tappe, tre giorni di riposo, 52.500 metri di dislivello. Si toccano 15 regioni su 20, e si attraversano Albania, Slovenia e Città del Vaticano.

Nella tappa numero 6, di giovedì 15 maggio, Potenza-Napoli, km 226, dislivello 2600 metri, 2 stelle, la carovana rosa attraverserà l’alta Basilicata e l’Irpinia prima di arrivare nella zona di Napoli, passare a nord della città e poi puntare verso il golfo e via Caracciolo, tradizionale traguardo con il Vesuvio e Castel dell’Ovo sullo sfondo. Sarà ancora volata. Significativo il passaggio da Caivano a 36 km dalla conclusione per portare la vicinanza e la solidarietà del Giro all’opera di don Patriciello.