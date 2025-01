Festività San Sabino, il programma di febbraio tra Focaroni e Santa Manna

Atripalda in festa l’8 e 9 febbraio 2025 in onore di San Sabino Vescovo, Patrono della città, e San Romolo Diacono.

Una due giorni di festeggiamenti per il Santo Patrono che in città viene celebrato ben due volte all’anno: il 9 febbraio, per ricordare la morte del Santo ed il 16 settembre in memoria della traslazione delle ossa dall’altare maggiore della Collegiata di S.Ippolisto allo Specus Martyrum avvenuta nel lontanissimo 1612.

Ad organizzare l’appuntamento il Comitato festa unitamente alla parrocchia di S.Ippolisto Martire.