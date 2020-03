Emergenza alimentare, ad Atripalda in arrivo poco meno di 86mila euro per le famiglie bisognose

Il governo, attraverso un’ordinanza della Protezione civile, ha messo a disposizione subito 400 milioni di euro da distribuire ai Comuni, per permettere loro di erogare buoni spesa a persone e famiglie in difficoltà. Non si tratta dell’unica dotazione che il governo ha deciso di stanziare per i Comuni: altri 4 miliardi e 700 milioni — il fondo di solidarietà — saranno anticipati, rispetto alla tradizionale data di trasferimento (maggio). L’elenco qui sotto riguarda però solo i 400 milioni concessi con l’ordinanza della Protezione civile. Saranno poi i comuni a dividerli come meglio ritiene. Il criterio generale è che si vada da un minimo di 25 euro a un massimo di 50 euro per nucleo familiare: ma anche su questo i Comuni potranno regolarsi in autonomia. I soldi dovrebbero bastare fino al 15 aprile, giorno in cui dovrebbe avviarsi l’erogazione dei 600 euro per le fasce deboli previsti dal decreto «Cura Italia».

A Mercogliano spetteranno 85.978,14 euro. Il riparto sarebbe relativo al numero degli abitanti (nella misura dell’80 per cento, ed a quello degli indigenti, per il restante 20).

Questa è l’ordinanza

http://www.anci.it/wp-content/uploads/ordinanza-658-fir_completa.pdf

Queste le ripartizioni per provincia:

1) AIELLOD DEL SABATO: 33.704,20

2) ALTAVILLA IRPINA: 37.254,25

3) ANDRETTA: 16.349,88

4) AQUILONIA: 13.740,54

5) ARIANO IRPINO: 191.095,15

6) ATRIPALDA: 85.978,14

7) AVELLA: 70.663,40

8) AVELLINO: 309.122,97

9) BAGNOLI IRPINO: 28.488,18

10) BAIANO: 39.089,19

11) BISACCIA: 33.802,95

12) BONITO: 22.714,58

13) CAIRANO: 2.613,30

14) CALABRITTO: 21.893,60

15) CALITRI: 36.663,47

16) CANDIDA: 10.842,61

17) CAPOSELE: 30.736,81

18) CAPRIGLIA IRPINA: 20.20E01

19) CARIFE: 12.096,40

20) CASALBORE: 16.677,29

21) CASSANO IRPINO: 8.725,16

22) CASTEL BARONIA: 9.748,52

23) CASTELFRANCI: 17.767,29

24) CASTELVETERE SUL CALORE: 12.901,89

25) CERVINARA: 81.125,58

26) CESINALI: 21.300,08

27) CHIANCHE: 3.691,36

28) CHIUSANO DI SAN DOMENICO: 19.275,50

29) CONTRADA: 28.768,60

30) CONZA DELLA CAMPANIA: 11.254,70

31) DOMICELLA: 17.050,24

32) FLUMERI: 25.271,17

33) FONTANAROSA: 25.806,51

34) FORINO: 51.042,87

35) FRIGENTO: 29.919,52

36) GESUALDO: 29.404,17

37) GRECI: 5.222,56

38) GROTTAMINARDA: 70.532,84

39) GROTTOLELLA: 15.764,54

40) GUARDIA LOMBARDI: 13.748,30

41) LACEDONIA: 16.314,05

42) LAPIO: 13.611,83

43) LAURO: 26.371,87

44) LIONI: 53.354,86

45) LUOGOSANO: 10.615,61

46) MANOCALZATI: 26.311,70

47) MARZANO DI NOLA: 14.928,40

48) MELITO IRPINO: 19.164,59

49) MERCOGLIANO: 86.010,32

50) MIRABELLA ECLANO: 68.703,26

51) MONTAGUTO: 3.222,79

52) MONTECALVO IRPINO: 33.666.47

53) MONTEFALCIONE: 28.246,41

54) MONTEFORTE IRPINO: 91.620,79

55) MONTEFREDANE: 17.535,75

56) MONTEFUSCO: 10.178,62

57) MONTELLA: 69.841,03

58) MONTEMARANO: 25.116,88

59) MONTEMILETTO: 44.239,35

60) MONTEVERDE: 6.536,60

61) MONTORO: 185.179,52

62) MORRA DE SANCTIS: 10.516,95

63) MOSCHIANO: 16.420,04

64) MUGNANO DEL CARDINALE: 45.660,33

65) NUSCO: 36.569,84

66) OSPEDALETTO D’ALPINOLO: 17.473,57

67) PAGO DEL VALLO DI LAURO: 16.472,69

68) PAROLISE: 5.377.65

69) PATERNOPOLI: 19.429,01

70) PETRURO IRPINO: 3.467,18

71) PIETRADEFUSI: 20.917,56

72) PIETRASTORNINA: 12.843,50

73) PRATA DI PRINCIPATO ULTRA: 25.784,10

74) PRATOLA SERRA: 30.739,24

75) QUADRELLE: 16.301,18

76) QUINDICI: 16.920,60

77) ROCCABASCERANA: 20.922,53

78) ROCCA SAN FELICE: 7.143,29

79) ROTONDI: 30.202,20

80) SALZA IRPINA: 6.348,88

81) SAN MANGO SUL CALORE: 9.874,32

82) SAN MARTINO VALLE CAUDINA: 43.535,55

83) SAN MICHELE DI SERINO: 22.777,44

84) SAN NICOLA BARONIA: 6.324,68

85) SAN POTITO ULTRA: 12.531,66

86) SAN SOSSIO BARONIA: 14.859,54

87) SANTA LUCIA DI SERINO: 13.075,32

88) SANT’ANDREA DI CONZA: 11.871,54

89) SANT’ANGELO ALL’ESCA: 6.436,98

90) SANT’ANGELO A SCALA: 6.492,36

91) SANT’ANGELO DEI LOMBARDI: 36.269,75

92) SANTA PAOLINA: 10.720,46

93) SANTO STEFANO DEL SOLE: 18.553,53

94) SAVIGNANO IRPINO: 10.122,21

95) SCAMPITELLA: 10.158,70

96) SENERCHIA: 7.687,48

97) SERINO: 64.301,67

98) SIRIGNANO: 23.855,49

99) SOLOFRA: 113.050,72

100) SORBO SERPICO: 5.047,91

101) SPERONE: 33.002,87

102) STURNO: 25.708,77

103) SUMMONTE: 12.687,05

104) TAURANO: 13.783,76

105) TAURASI: 19.379,21

106) TEORA: 13.118,60

107) TORELLA DEI LOMBARDI: 19.188,75

108) TORRE LE NOCELLE: 11.104,07

109) TORRIONI: 5.602,35

110) TREVICO: 7.875,37

111) TUFO: 6.940,37

112) VALLATA: 23.511,05

113) VALLESACCARDA: 11.617,50

114) VENTICANO: 20.854,05

115) VILLAMAINA: 8.525,16

116) VILLANOVA DEL BATTISTA: 14.715,07

117) VOLTURARA IRPINA: 31.300,98

118) ZUNGOLI: 9.511,5