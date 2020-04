Coronavirus, Biancardi esprime la vicinanza alla comunità di Lauro e a quelle colpite dai decessi

“L’Irpinia riuscirà ad uscire dalla morsa dell’emergenza Coronavirus. Ora la comunità di Lauro è chiamata a superare questa difficile situazione. Il provvedimento del governatore Vincenzo De Luca è necessario in considerazione degli ultimi casi di contagi registrati. Una misura drastica, ma importante. Alla comunità di Lauro bisogna far sentire la vicinanza dell’intera provincia. Così come è necessario continuare a sostenere la popolazione di Ariano Irpino”, dichiara il presidente della Provincia, Domenico Biancardi.

“E’ questa l’occasione – prosegue Biancardi – per ribadire a nome personale e del Consiglio Provinciale il sentimento comune di massima vicinanza alla gente di Lauro e di Ariano Irpino, ma anche a tutte le comunità che hanno dovuto registrare decessi a causa del Covid-19. L’amministrazione che mi onoro di rappresentare continuerà senza indugi a mettere in campo ogni iniziativa nei limiti delle proprie competenze e quale ente di coordinamento per cercare di fronteggiare questa emergenza”.