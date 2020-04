Incendio in una cantina in centro abitato ad Atripalda: Vigili del fuoco in azione

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Avellino sono entrati in azione poco fa ad Atripalda per un incendio che si è sviluppato all’interno di una cantina ubicata in via Gramsci, nei pressi della statua di piazzetta Padre Pio.

L’allerta è scattata intorno alle 22 in una traversa di via Gramsci quando i proprietari hanno lanciato l’allarme.

Le fiamme si sono sviluppate in una cantina per cause ancora da accertare.

Immediato l’allarme e sul posto si sono tempestivamente portati i soccorsi, ambulanza, Vigili del fuoco e Carabinieri. L’area è stata messa in sicurezza, quindi i pompieri hanno avviato le operazioni di spegnimento. Il tempestivo intervento della macchina dei soccorsi ha permesso di circoscrivere e estinguere rapidamente l’incendio.

Fortunatamente non si registrano feriti, limitati anche i danni all’edificio. Il compito di stabilire la cause delle fiamme è affidato a vigili del fuoco e forze dell’ordine.