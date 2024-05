Green Volley Atripalda, l’Under 14 è campione regionale

Grande emozione a Sorrento dove la Green Volley ha conquistato il titolo regionale Under 14, dopo aver vinto quello territoriale Irpinia – Sannio, battendo con un netto 3 a 1 la formazione napoletana della Fiamma Torrese.

Un successo storico per società guidata dalla famiglia Matarazzo che per la prima volte sale sul gradino più alto della regione Campania, un vanto anche per il Comitato Territoriale Irpinia Sannio che nella storia recente non aveva mai vinto un titolo regionale.

Un trionfo nato da un percorso che parte da lontano, fatto di sacrifici a partire dalla società per poi proseguire da coach e atlete. La formazione allenata da Pasquale Mauro nell’arco di queste ultime stagioni ha conquistato i titoli territoriali under 13 e 14 e conquistando il titolo regionale S3 di secondo livello, il secondo posto alle finali regionali under 13 e quest’anno lo storico successo.

Capitan Battipaglia e le atlete rossoblù hanno sbaragliato tutte le avversarie nelle fasi finali regionali vincendo prima contro il Sant’Agnello con un doppio 3 a 1 e poi la forte squadra del Centro Sportivo San Lorenzo vincendo al golden set. Nella gara di ieri contro la Fiamma Torrese la supremazia è stata netta come si evince dai parziali dei set vinti e con il solo passaggio a vuoto del secondo set.

Un grande orgoglio per la società e per Atripalda tutta come evidenziato anche dalla vicinanza del sindaco Paolo Spagnuolo, dell’assessore allo sport Antonio Guancia e di tutta l’amministrazione comunale che ieri alla partenza hanno salutato le ragazze alla partenza per Sorrento e poi complimentandosi con esse al termine della gara.

Un successo che ha premiato i sacrifici della famiglia Matarazzo che continua il progetto iniziato da Alberto Matarazzo che è quello di far crescere giovani atleti e soprattutto con lo spirito si educazione allo sport ed i valori che esso contiene. Un percorso che rende merito a coach Pasquale Mauro che ha avuto il merito di continuare il percorso avviato anni fa e forgiato questo gruppo rendendolo più unito e coeso.

Ora l’obbiettivo sono le fasi nazionali che si svolgeranno a Cesena dal 28 Maggio al 2 Giugno e che vedranno la Green Volley rappresentare la Campania nella massima rassegna di categoria di livello nazionale.