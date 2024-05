Prima prova campionato interregionale per Annalisa Albanese e Lorenzo Allegretti

Per il secondo anno consecutivo Annalisa Albanese del team Eco Evolution Bike vince la ciclocrono di Sant’Angelo dei Lombardi fermando il cronometro in 28’10’’31’’’, piazza d’onore per Marta Serino team AS Civitas con 28’18’’83’’, terzo gradino del podio Maria Nicolino del team GS Murolo Vincenzo Elefante Sl2 con 31’3’’54’’’, quarta Loredana Espositodel team Promotech 39’03’’99’’’. Per gli uomini il piu’ veloce è stato il pugliese di Lucera Lorenzo Allegretti con il tempo di 20’16’’ 85’’’, secondo miglior tempo per Vincenzo Damianodel team Canusium Bike con 20’20’’21’’’, terzo gradino del podio Angelo Vaccaro team GCAvigliano con 20’27’’32’’’.

Hanno fatto bene anche nella categoria Master otto dove si è imposto Giuseppe Acone (AS Civitas) con 28:09.51, secondo Angelo Ruocco (Eco Evolution Bike) con 28:54.55, terzo posto per Mario Vernacchio (AS Civitas) con 28:57.03. Lacompetizione è stata organizzata all’altezza dell’evento dal team O’ Metetore di Sant’Angelo dei Lombardi con la regia dell’architetto Gerardo Policano e si è svolta sul tradizionale percorso di otto km con un dislivello di 430 metri e una pendenza media 6% e massima 15% con partenza da C. Da Sant’Antuoni area industriale SP 149 e arrivo in Piazza Francesco De Sanctis.

Impeccabile è stato il servizio d’ordine grazie alleforze dell’ordine, Carabinieri, Polizia di Stato e Vigili Urbani locali e volontari, che hanno garantito hai concorrenti di gareggiare in piena sicurezza. Il cronometraggio è stato curato da Anzivino Celestino di Speedpass. Secondo appuntamento il 26 maggio – Cronoscalata Memorial De Cristofaro – S. Giovanni Rotondo.