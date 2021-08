L’Estate magica 2021 nei versi di Gabriele De Masi

I versi di Gabriele De Masi in ricordo dei Giochi della felicità, di questa estate 2021 magica, meravigliosa, seducente, che non dimenticheremo e vorremmo non finisse mai. Provano a fermare, sforzo inane ma sollievo per l’anima, l’entusiasmo di tutti gli italiani sparsi nel mondo per un’estate densa di straordinari e inimmaginabili successi sportivi, da Wembley a Tokyo, che ci hanno unito in un lungo abbraccio collettivo, fine ultimo del nostro amato giornale parigino. Fratelli d’Italia. Trentaquattro partite senza sconfitte e quaranta medaglie, dieci ori di cui cinque nell’atletica. Quanta Italia dentro tutta questa Italia. Quante Italie diverse, dentro un’unica Italia. Versi in apparenza fotogrammi di sport, ma racconti di vita, di sacrifici, di innumerevoli sconfitte, di fatica, di smisurato talento e indicibile fortuna.