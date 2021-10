Successo per il concerto della pianista atripaldese Antonella De Vinco a Sofia

Grande successo di pubblico e di critica ha riscosso il concerto tenuto dalla pianista atripaldese Antonella De Vinco, lo scorso venerdi 15 ottobre presso l’ambasciata d’Italia a Sofia, organizzato dall’ambasciatrice Giuseppina Zarra nella magnifica residenza di tzar osvoboditel, nel centro di Sofia.

L’artista in duo col clarinettista irpino Raffaele Bartolini ha eseguito un programma incentrato sulla musica italiana da Rossini a Morricone, incantando il pubblico con un tocco raffinato ed i suoi virtuosismi.

Alla serata erano presenti numerosi politicie tanti ambasciatori accreditati in Bulgaria.

l’ambasciatrice Zarra, impeccabile nel rappresentare l’italia in Bulgaria cosi si esprime: “sono molto lieta di presentare questa artista talentuosa, nonché amica da molti anni,che ho seguito nel corso della sua brillante carriera, qui a Sofia spero che questo possa esseresolo l’inizio di altri concerti in Bulgaria” ed è in piedi il progetto ambizioso di realizzare nel prossimo 2022 una tappa del prestigioso festival i Luoghi della Musica on the world, organizzato da numerosi anni con grande successo proprio dalla De Vinco, in partenariato con l’Iic e l’ambasciata d’Italia a Sofia.

Soddisfatta la pianista atripaldese per questo ulteriore traguardo raggiunto che si aggiunge ad un palamares di tutto riguardo con performances nelle piu’ importanti sale da concerto dalla Carnegie hall di New York alla Philharmonie di Berlino.