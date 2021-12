La Misericordia di Atripalda al fianco dei più piccoli per il Natale

La Misericordia di Atripalda al fianco dei più piccoli. Dal 20 al 23 dicembre dalle 16 alle 20 – sarà possibile consegnare la propria letterina a Babbo Natale e scambiarsi un saluto proprio ad Atripalda, nella sede della Misericordia invia Rapolla.

E sempre dal 20 al 23 dicembre – dalle 16 alle 20 – sarà possibile partecipare all’iniziativa “Dona un sorriso” nata dalla volontà di raccogliere doni sotto l’albero della Misericordia per poi consegnarli alle famiglie più bisognose. Nella convinzione che Natale significa gioia e solidarietà, un momento di condivisione per non lasciare nessuno indietro.