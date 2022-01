Il gruppo consiliare ‘Noi Atripalda” presenta un’interrogazione sull’imminente riapertura delle scuole

I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo consiliare “Noi Atripalda”, in relazione all’imminente ripresa dell’anno scolastico dopo le festività natalizie



Visto

Il numero considerevole di concittadine e concittadini affetti da Covid

La diffusione del virus che non risparmia i bambini

Considerato

Che molti Comuni della Provincia (tra cui, a titolo meramente esemplificativo, Cesinali, San Michele di Serino, Avellino, Aiellodel Sabato) hanno adottato precise misure (dallo screening gratuito per gli alunni agli sterilizzatori d’aria /sanificatori) volte a garantire il rientro in sicurezza, a tutela della salute dei “nostri ragazzi”

Interrogano

La SV per conoscere quali provvedimenti e/o quali iniziative sono state poste in essere dall’Amministrazione comunale di Atripalda in funzione del rientro a scuola per il prossimo 10 gennaio, onde evitare le “mancanze” (per usare un eufemismo) verificatesi a settembre, all’inizio dell’anno scolastico.

Si chiede riscontro ad horas

Atripalda (AV), 05.01.2021

Distinti saluti

Domenico Landi

Francesco Mazzariello

Maria Picariello

Fabiola Scioscia

Paolo Spagnuolo