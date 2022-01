“E se parlassimo di vivibilità”: Idea Atripalda organizza un confronto con la cittadinanza

Idea Atripalda domenica 30 ore 11 presso la chiesa di “San Nicola” a Via Roma Atripalda, ha organizzato un incontro con la cittadinanza avente come tema la vivibilità. Nel corso di questi anni di associazionismo ci siamo resi conto che tutti noi cittadini, fermi nel nostro immobilismo, oramai reputiamo e confondiamo alcune chiare problematiche di vivibilità come aspetti normali della nostra vita: ogni giorno chiudiamo un occhio quando respiriamo aria inquinatissima e che ci fa ammalare, viviamo nel degrado urbano, abbiamo servizi pubblici inefficienti, non ci sono adeguate misure di welfare per chi è in difficoltà. E quando notiamo l’assenza di alcuna iniziativa lungimirante volta a migliorare la qualità della vita delle persone. Questa non è, e non deve essere confusa con la normalità; questi problemi a fine giornata rendono la vita di tutti noi meno serena e soddisfatta. Ed è per questo motivo che domenica vogliamo iniziare un percorso di critica, costruttiva, con i cittadini e le cittadine di Atripalda. Fermarci tutti un momento e ripartire dalle basi, dal confronto tra le persone, per capire dove risiedono i veri problemi di vivibilità. Metteremo un primo importante mattone per il miglioramento della nostra qualità della vita.

Idea Atripalda.