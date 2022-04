Domani sera torna la solenne processione del Venerdì Santo: Pellegrino Giovino nel ruolo dell’Incappucciato

Dopo la messa in piazza Umberto della domenica delle Palme c’è grande attesa per la Solenne processione del Venerdì Santo che si terrà domani sera a partire dalle ore 18 con la Processione in centro città di Gesù Morto e dell’Addolorata.

Si ripete così la devozione dell’Incappucciato di Capo La Torre, con la sua veste storica indossata e tramandata di generazione in generazione dai figli maschi della famiglia Giovino. In principio vi era appunto la figura dell’Incappucciato, che su Rampa San Pasquale metteva in scena le tre cadute, tra la commozione della folla di fedeli.

Una tradizione che ha 150 anni di storia legata alla famiglia Giovino, una storia di fede. Una devozione particolare quella della famiglia Giovino che, tramandata da padre in figlio, veste i panni del Nazareno da oltre cento anni. Domani sera la figura dell’Incappucciato rivivrà grazie all’interpretazione di Pellegrino Giovino, figlio di Enrico.

Continua quindi la devozione della famiglia Giovino per questo evento che porta nella città del Sabato centinaia di fedeli.

Anche quest’anno la Solenne Processione è stata organizzata insieme alle due parrocchie cittadine di Sant’Ippolisto e del Carmine con la Confraternita di Santa Monica, la Misericordia e la Pro Loco Atripaldese.

La processione prenderà il via alle ore 18 con l’uscita dell’Incappucciato davanti la chiesa madre di Sant’Ippolisto.