Festeggiamenti Maria SS.ma del Carmelo ad Atripalda: oggi Santa messa con il vescovo Aiello, processione e fuochi pirotecnici. In serata si bissa con “Shopping sotto le Stelle”. Foto

Nell’ambito della festività in onore della Vergine Maria, dopo il successo di ieri, stasera si bissa con il secondo appuntamento di “Shopping sotto le stelle”.

L’evento è organizzato dall’ ”Associazione dei Commercianti di via Roma”, in collaborazione con la parrocchia S. Maria del Carmine e con l’assessorato agli Eventi e al Commercio e il Comune di Atripalda. I negozi resteranno aperti fino a mezzanotte tra stand enogastronomici e la musica dei Bottari in piazza Vittorio Veneto. Per l’occasione via Roma si “trasformerà” in un’isola pedonale.