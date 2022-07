Liceo scientifico “De Caprariis” di Atripalda, dal primo settembre il nuovo dirigente scolastico è Antonio Spagnuolo.

Spagnuolo prenderà il posto della preside Maria Stella Berardino che andrà in pensione.

Spagnuolo ricopre fino al 31 agosto la guida dell’I.C. “Don Lorenzo Milani” di Manocalzati, che ha perso la dirigenza.

Un valzer di nomine e trasferimenti di dirigenti scolastici degli istituti irpini e regionali reso noto ieri dall’Usr Campania.

Professore di educazione fisica prima di vincere nel 2015 il concorso per dirigente scolastico, è noto come critico cinematografico con il suo impegno come presidente della kermesse “Laceno d’Oro Film Festival”.