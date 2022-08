Stasera “Notte sul Decumano” per valorizzare il parco archeologico di Abellinum

Una notte al Decumano per valorizzare il parco archeologico di Abellinum e mostrare le nuove scoperte emerse dal sottosuolo. L’appuntamento è fissato per questa sera, dalle ore 19 alle ore 23. Un evento promosso dal Mic e dal Comune.

«Un’apertura straordinaria per ammirare, per chi lo volesse, di fare visite guidate e prendere cognizione delle nuove scoperte venute fuori alla luce degli scavi che sta eseguendo l’Università di Salerno – spiega il delegato alla Cultura, Turismo e Valorizzazione del patrimonio storico ed artistico Lello Barbarisi – . Avremmo dovuto tenere questo evento lo scorso 10 agosto, in occasione della notte di San Lorenzo, poi rinviata a causa maltempo che danneggiò la rete elettrica del sito archeologico».

L’Amministrazione di Paolo Spagnuolo poche settimane fa ha incontrato la Soprintendenza e il Polo Museale per la valorizzazione il sito archeologico. Un incontro avvenuto in Municipio con la nuova soprintendente Raffaella Bonaudo e la direttrice del Polo Museale Marta Ragozzino con il primo cittadino e il delegato alla Cultura, Turismo e Valorizzazione del patrimonio storico ed artistico per parlare proprio sul futuro del parco archeologico.