L’atripaldese Sabina Ioanna Faccadio eletta Miss Irpinia

È l’atripaldese Sabina Ioanna Faccadio la nuova Miss Irpinia. La quindicenne ha conquistato l’importante fascia l’altra sera a Montemiletto, durante la XXXI edizione del Concorso irpino. A incoronarla regina della provincia di Avellino una giuria composta da quindici membri. Ben ventidue le partecipanti al concorso provinciale che si sono sfidate per l’ambita fascia.

”Sono contenta della vittoria e felice – commenta Sabina -. È stata un’esperienza bellissima e mi sono divertita molto”.

Ha le idee chiare la giovane atripaldese: “prima di tutto per me viene la scuola ma nel tempo libero continuerò a fare la modella”. Il prossimo 5 settembre Sabina Ioanna Faccadio prenderà parte ad Atripalda al “Fashion Show” in piazza Umberto che vedrà la partecipazione come madrina e presentatrice Denny Méndez.

”Il mio sogno nel cassetto è quello di diventare un buon medico e continuare sulla strada della moda con la partecipazione a concorsi, eventi e manifestazioni”.