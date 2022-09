Ad Atripalda ritorna “Segnali Music Fest”dal 9 al 10 settembre

Nell’ambito del cartellone di eventi estivi “Baraonda”, venerdì 9 e sabato 10 settembre si svolgerà la 9^ edizione di “Segnali Music Fest”, la storica manifestazione organizzata dall’associazione ” ‘A Potea” e patrocinata dal Comune di Atripalda.

Il festival di musica indipendente organizzato dall’associazione ‘a Potea giunto alla sua IX edizione, ad ingresso gratuito, si terrà nel centro storico a Piazzetta degli Artisti.

Venerdì 9 settembre:

Artisti di strada

Lino’s Street Circus

On the stage

• Mobrah

• Francesco Di Bella – Play with me

• Dj set reggae session: Raf D Selecta

Sabato 10 settembre:

Artisti di strada

Scaccomatto The bubble clown

On the stage

• Improphonia – Sessioni improvvisate live set elettronico

• Dj set hip hop/trap: Dj Free Base / Dj Low

food & beverage

stand espositivi | installazioni | visite guidate | performance teatrali by Compagnia teatrale Clan H.