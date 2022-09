“I Luoghi della Musica”, stasera concerto in ricordo di Gerardo Piccolo

Prosegue con successo la XXX Edizione de “I Luoghi della Musica” la prestigiosa ed ormai collaudata Rassegna di Musica da Camera organizzata nella nostra Provincia dalla Associazione Musicale Internazionale “A.Toscanini”.

L’ appuntamento, previsto in calendario per stasera 10 settembre alle ore 19,30 si svolgerà ad Atripalda, e come sempre sarà in ricordo del Dr. Gerardo Piccolo, Socio fondatore dell’Ass. Mus. Int. “Arturo Toscanini”.