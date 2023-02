San Sabino 2023, il Comitato festa: “i focaroni per far crescere il senso di appartenenza e di comunità”

“Tradizione e Devozione”… i focaroni di San Sabino nascono dall’idea del comitato festa San Sabino di promuovere e portare avanti la tradizione dei focaroni, molto sentita ad Atripalda; così abbiamo deciso di contattare tutti i cittadini e le associazioni, che ringraziamo per la partecipazione, che nel tempo hanno organizzato il tradizionale focarone, creando insieme una vera e propria locandina, di quello che nel tempo speriamo possa diventare un vero e proprio evento. Lo scopo del metterci insieme, è proprio quello di fare rete con gli altri, cercando di far crescere il senso di appartenenza e di comunità. I fuochi che saranno accesi, simbolo da sempre di convivialità, vogliamo che abbiano una nuova immagine: quella di comunione, di luogo di incontro, intorno a cui tutti ci ritroveremo in onore del nostro patrono San Sabino.

Il Comitato festa