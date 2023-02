“Un insolito inverno”: domani presentazione ad Atripalda del libro di Alberta De Simone

Il 25 febbraio, alle ore 17,00 presso la Chiesa della Maddalena, sarà presentato l’ultimo lavoro editoriale di Alberta De Simone “Un insolito inverno – Pensieri in viaggio nel tempo… della Pandemia – Liguori Edizioni”. L’autrice ha deciso di affidare a noi di ACIPeA l’onore di organizzare la presentazione di questo suo lavoro autobiografico, nella sua città di adozione, Atripalda. Un viaggio straordinario, quello dell’autrice che scava nei meandri della memoria, partendo dalle sue radici fino ad arrivare ad oggi. Un testamento d’amore che ha voluto donare ai suoi affetti più cari e non solo.

La necessità che c’è stata in questa pandemia di essere reclusi in casa, ha costretto un pò tutti a un momento di introspezione, per cui chi aveva qualcosa da mettere fuori è stato “favorito” da questo periodo di assoluta concentrazione in un momento così critico. La reclusione forzata, per Alberta, è stata l’occasione, l’opportunità, di tirare fuori dai cassetti della mente e del cuore, tutto quello che vi aveva riposto negli anni, e come per tutte le cose che si fanno col giusto tempo a disposizione, dalla stesura di questo libro è venuto fuori un vero capolavoro.

L’On. Alberta De Simone è stata protagonista di una brillante carriera sia professionale che politica, con non poche difficoltà. Conosciuta da tutti per le sue battaglie e, in primis, per i diritti delle Donne, che ha combattuto con grande dedizione, determinazione e coraggio. A farci viaggiare in questo suo Inverno insolito sarà però la Donna, figlia, sorella, amica, madre, moglie e nonna. Ogni pagina si farà leggere aspettando l’altra, un libro pregno di sacrificio, di forza, di onestà, di fede, anche di dolori e fragilità, tutte cose che hanno segnato la sua vita, avendo come unica costante l’amore per i suoi cari e per il prossimo, sentimento che l’ha tenuta ben salda e coi piedi per terra, anche nei momenti di sconforto che inevitabilmente la vita le ha messo davanti.

Il messaggio forte e chiaro che lascia questo meraviglioso libro è: NON MOLLARE MAI!!