La pianista Antonella De Vinco in duo con la flautista Caterina D’Amore stasera in concerto a Cracovia

Stasera 10 marzo, la pianista Antonella De Vinco in duo con la flautista Caterina D’Amore, terrà un concerto presso il Museo Civico di Cracovia. L’evento è stato organizzato dall‘Istituto Italiano di Cultura di Cracovia.

Importante riconoscimento per la pianista atripaldese e la flautista avellinese essendo state invitate dal Direttore dell’IIC di Cracovia quale artiste rappresentative della cultura musicale italiana in occasione della ricorrenza della festa della donna.

Il programma eseguito dal titolo “Donne nel pentagramma” è un viaggio a 360 gradi nel mondo musicale incentrato sull’universo delle donne tra fragilità e forza, amore assoluto, sfide e affermazione.

Il Duo Chaminade( D’amore- De Vinco) da diversi anni in molti recital in Italia e all’estero rende omaggio all’universo musicale femminile con l’esecuzione di brani di varie compositrici dell’800 e del 900,quali A.Beach,G.Cecchi, C.Chaminade, donne che con grande difficoltà sono riuscite ad imporre la loro presenza in un mondo della musica prevalentemente maschile,combattendo e superando ostacoli nelle proprie famiglie prima ancora che nelle società in cui vivevano. Il duo pone l’accento anche sulla immensa varietà, ricchezza, profondità, forza e fragilità dell’animo femminile attraverso’schizzi’ musicali,personalmente arrangiati,su protagoniste emblematiche di opere, colonne sonore e canzoni: Carmen(da Bizet),Gelsomina(da la Strada di Fellini-Rota),Saraghina(da Otto e mezzo).

La figura femminile vista non solo, nell’immaginario dei compositori, come musa ispiratrice, ma anche come compositrice, protagonista assoluta attraverso due secoli di musica.