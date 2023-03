Atripalda protagonista della trasmissione di Rai Uno “Soliti Ignoti”

“Nella puntata andata in onda questa sera ha partecipato come uno degli otto personaggi “ignoti” il nostro concittadino Maurizio Visconti, che una volta scoperta la sua identità, si è reso protagonista di uno spettacolo di magia che ha ricevuto il plauso e gli apprezzamenti del conduttore Amadeus e del pubblico presente in sala. Al nostro Maurizio vanno i complimenti dell’amministrazione comunale e della città tutta”. Così scrive il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo in un post su Facebook.