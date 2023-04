“Il Giro racconta” si presenta il libro di Gian Paolo Porreca

“Il Giro racconta” è il titolo del libro che domani 21 aprile alle ore 17.30, verrà presentato presso la sala della biblioteca comunale nell’ambito del cartellone degli eventi in vista del prossimo 10 maggio che vedrà Atripalda come sede della partenza della quinta tappa del Giro d’Italia. Nel libro, l’autore Gian Paolo Porreca medico e docente di chirurgia cardiovascolare, narra la meravigliosa storia della Corsa Rosa e dei suoi 116 arrivi in Campania, arricchito dai racconti inediti di Gianfranco Coppola e di Gian Paolo Ormezzano e di uno speciale dedicato alle quattro tappe del Giro d’Italia 2023 nella nostra regione. L’opera ha ricevuto il premio Luigi Necco come libro sportivo dell’anno 2022 in Campania. Dopo i saluti del sindaco Paolo Spagnuolo, sono previsti gli interventi dell’ editore Marco Lobasso, dell’autore del libro e del giornalista e caporedattore di Rai 3 Gianfranco Coppola.