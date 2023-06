Ad Atripalda questo pomeriggio “Lettere dal fronte” di Gianluca Amatucci

Stasera, venerdì 23 giugno 2023, avrà luogo ad Atripalda il settimo appuntamento dell’evento itinerante, realizzato da Gianluca Amatucci, “Lettere dal Fronte”. A collaborare con l’autore in questa occasione sarà Eleonora Davide, con alcuni brani tratti dal romanzo storico Il Fiore del Carso, una linea tra due mondi. Alla serata, che si svolgerà presso la Chiesa di San Nicola da Tolentino, in via Roma 127, grazie all’ospitalità della Confraternita di Santa Monica, parteciperà l’attore Paolo De Vito, accompagnato dal M° Gianluca Marino. Apriranno la serata i saluti del primo cittadino Paolo Spagnuolo, che ha concesso il patrocinio morale all’evento.