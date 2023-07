“Baraonda 2023”, stasera si parte con il concerto di Danilo Sacco e un suggestivo spettacolo di danza “La Danse”

Musica, cinema, teatro, danza, eno-gastronomia, comicità, divertimento per i più piccoli: non mancherà alcun ingrediente a “Baraonda 2023”, il cartellone di eventi estivi curato dall’Amministrazione Comunale di Atripalda in collaborazione con la Pro Loco.

La nuova edizione verrà inaugurata giovedì 13 luglio alle ore 21:30 in piazza Umberto I con un suggestivo spettacolo di danza curato da “La Danse” di Elena Capozzi, a cui seguirà il concerto di Danilo Sacco, storica voce dei Nomadi dal 1993 al 2011.

Nei giorni successivi, la città accoglierà ospiti famosi: dal noto gruppo musicale I Ricchi e Poveri al cantante Ciccio Merolla, fino ad altre sorprese, come la prima edizione di “Abellinum Events Wine e Music”, che si terrà sul Parco Archeologico di Abellinum.

L’assessore con delega agli Eventi Gianna Parziale ha dichiarato: “Atripalda rappresenterà, con il cartellone estivo, attrazione e bellezza. Quest’anno, poi, abbiamo unito le forze con la Pro Loco e la sua presidente Galluccio per dare ancora più valore alla nostra Città. Siamo sicuri che non mancherà coinvolgimento, divertimento e cultura”.

Le sorprese, infine, non finiscono qui.

