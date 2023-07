Parte “Abellinum Events” dal 21 luglio al 25 agosto nel parco archeologico

Musica, teatro, degustazioni. Il parco archeologico dell’Antica Abellinum, ad Atripalda, diventa palcoscenico di eventi ed apre le porte per il periodo estivo ogni venerdì sera a partire dal 21 luglio e fino al 25 agosto 2023.

Abellinum Events 2023, che inaugura un programma di eventi nell’area archeologica, nasce dalla collaborazione tra Direzione Regionale Musei Campania, iI Comune di Atripalda, il Dispac dell’Università di Salerno e la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Avellino e Salerno, già impegnati in un accordo per la valorizzazione dell’area.

Le attività di scavo e di ricerca degli studenti del Dispac, grazie alle campagne effettuate effettuate negli ultimi anni, hanno portato alla luce due importanti edifici lungo il decumano maggiore e attualmente è in corso la campagna di scavo 2023.

La DirezioneRegionale Musei Campania, guidata da Marta Ragozzino, sta operando un’ importante riordino delle strutture ricettive e dei depositi annessi al parco, il cui materiale epigrafico paleocristiano ivi contenuto, verrà a breve trasferito nei locali deposito del Museo del Palazzo della Dogana dei Grani, a cui l’area archeologica afferisce, mentre si lavora anche al progetto di illuminazione del parco grazie ad un primo contributo concesso dalla Provincia di Avellino.

In questo clima di rinnovata collaborazione e sinergia, Abellinum Events aspira a diventare uno dei tradizionali appuntamenti estivi nei parchi archeologici della Campania.

La partecipazione è compresa nel biglietto gratuito di ingresso al sito.