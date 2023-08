Cinema in Piazzetta, doppio appuntamento ad Atripalda con Laika

Torna la fortunata versione estiva delle proiezioni promosse dall’associazione di promozione sociale Laika ad Atripalda. Nella consueta location della Piazzetta degli Artisti – presso il centro storico, piazza Garibaldi -, sono due gli appuntamenti in calendario con il cinema all’aperto: martedì 8 agosto ecco “Belfast” (regia di K. Branagh, 2021, 97 min.), seconda proiezione giovedì 17 agosto con “Gamberetti per tutti” (regia di C. Le Gallo e M. Govare, 2019, 100 min.). Orario di inizio fissato alle 20.30.

L’evento è patrocinato dal Comune di Atripalda, organizzato in collaborazione tra Laika, il Millennium Bar, Apple Pie, la Mood Records con la collaborazione della Puffo Film. Ad introdurre le proiezioni il saggista Paolo Spagnuolo. Con un ringraziamento particolare a Gianni Solimene. In caso di maltempo le proiezioni verranno rimodulate. È allo studio da parte degli organizzatori, in accordo con l’amministrazione, anche una terza data per il mese di settembre.