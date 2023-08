“Perseidi” nella notte di San Lorenzo a parco delle Acacie

Immerso in un’atmosfera incantevole, “Perseidi” trasforma la notte di San Lorenzo in un’esperienza indimenticabile di musica, arte e connessione umana.

Questo festival unico cattura l’essenza di una notte stellata, dove i desideri si avverano e i sogni prendono vita.

L’appuntamento è giovedì 10 agosto, a partire dalle 19 a Parco delle Acacie ad Atripalda.

Il festival “Perseidi” prende il nome dallo sciame luminoso di stelle caratteristico della notte di San Lorenzo.

La rassegna, promossa dal Forum dei Giovani di Atripalda e dall’Associazione “Fortapàsc” nell’ambito del cartellone estivo degli eventi del Comune di Atripalda, Baraonda 2023, vedrà susseguirsi un mix di emozioni e attività.

Caratteristica unica dell’evento sarà l’osservazione astronomica a cura del CANA – Centro Astronomico Neil Armstrong.

Tutti e tutte potranno osservare le stelle e i dettagli unici del sistema solare grazie alla presenza di telescopi professionali e di giovani esperti del settore.

Completano la serata le esposizioni artistiche offerte da diverse personalità locali:

– Collettivo Amataria

– Glue Cactus

– Andrea De Divitiis

– Japanese

– Ludovica De Falco

– Sarah Limone

Previsti anche stand per food and beverage, grazie al supporto di Black Lamb, Delizie d’asporto e Appena Fritto.

Tra arte, stelle e cibo non mancherà l’offerta musicale che vedrà protagonisti

– Giandomenico Coppola

– Indieficio 15

– Frontiere Antimusicali

Grazie alla collaborazione con Legambiente Avellino – Alveare e AfterPlastic l’intero evento sarà plastic free.

Tutti i contenitori e gli imballaggi monouso saranno in materiale compostabile e alternativo alla plastica.

Sempre a cura del circolo ambientalista sarà installata un’apposita cartellonistica per agevolare i cittadini e le cittadine in una corretta raccolta differenziata.

Tra i partner dell’evento annoveriamo anche EnneDVStudio, la Pro Loco di Atripalda e l’associazione Laika, che curerà un apposito spazio sul cinema legato al tema delle stelle.

Insomma, le premesse per una bellissima serata ci sono tutte. Non resta altro che partecipare giovedì 10 agosto ad Atripalda per vedere le stelle in ottima compagnia!

Forum dei Giovani di Atripalda e Fortapàsc APS