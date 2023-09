Il Festival “I Luoghi della Musica” al Carcere Borbonico di Avellino

Prosegue con successo il prestigioso ed ormai collaudato Festival I Luoghi della Musica, Rassegnaitinerante di Musica da Camera, organizzata dall’Associazione Accademia Internazionale di Musica “A. Toscanini”in collaborazione con la Provincia di Avellino. La valorizzazione dei luoghi e delle bellezze del territorio irpino, abbinata ai concerti di grandi artisti e giovani talenti, saranno i principali obiettivi della XXXI Edizione del Festival che ha, da un lato, la volontà di sensibilizzare il pubblico e la stampa sui temi legati all’arte e alla musica, dall’altro, l’intento di contribuire alla crescita della cultura musicale del territorio mediante una collaborazione con le realtà istituzionali, le Reti con le Associazioni nazionali e internazionali, organizzando anche attività rivolte al mondo della scuola.

Venerdi 15 settembre il Festival fa tappa al Carcere Borbonico di Avellino, uno dei monumenti storico-architettonici piu importanti della Città.

L’appuntamento, in ricordo del Dr Gerardo Piccolo, Socio Fondatore dell’Associazione Musicale Toscanini, è alle ore 19,30 con l’evento Fiori Melodici, ad esibirsi un eccellente Duo di Flauti costituito dai Musicisti liguri Matteo Cagno e Davide Calcagno che si esibiranno in un accattivante programma che prevede l’esecuzione di alcuni dei piu’ noti brani musicali del repertorio operistico, trascritti per questa formazione.

L’ingresso è libero