Incontro con gli autori domenica nella chiesa di San Nicola da Tolentino ad Atripalda

Protagonista di questa serata sarà l’incontro tra due modi di fare poesia, tra due sensibilità complementari, ma non contrapposte, tra la poesia aulica, forbita, ricercata, in cui il susseguirsi dei versi crea un’atmosfera coinvolgente e la poesia emozionale in cui i versi nascono dalla contemporaneità e parlano direttamente al cuore attraversando il respiro.

Giansalvo Pio Fortunato con “Civiltà di Sodoma” ci presenterà la sua poesia classica che ci guiderà in un’atmosfera epica.

Lucia Gaeta con “D’infinito e di te” ci presenterà la sua poesia contemporanea, terapeutica e rigeneratrice in cui il ritmo è dato dal battito del cuore.