Al via la rassegna “Innamorati della Musica”

Parte oggi, dal 4 febbraio al 17 marzo, presso la Sala delle Arti dell’Associazione Musicale Igor Stravinsky di Manocalzati, la Rassegna “Innamorati della Musica”, con la direzione artistica affidata a Nadia Testa, con un ricco calendario di sette appuntamenti concertistici, dedicati all’amore e agli anniversari del 2024.

Ogni concerto sarà preceduto alle 17:30 dall’ Open Concert, un raffinato Salotto letterario in tema: A.A.A. Amore, Anima, Armonia, concettualmente raccordato al Pantaleon Parfum, con la lettura di lettere d’amore, presentate con maestria dalle giornaliste Rosa Bianco e Stefania Marotti.

Le lettere offerte dal Museo di Pantaleone Dentice narrano i tumultuosi stati d’animo, le reminiscenze e le speranze di giovani, ai tempi della seconda guerra mondiale, il cui scopo primario era l’ansiosa attesa delle risposte, da parte di mogli e fidanzate. Queste epistole si trasformavano in un fulcro vitale, un’ancora di speranza e di significato, per gli innamorati di quel tempo .

“Innamorati della Musica” omaggerà, attraverso una serie di concerti i cento anni dalla morte di Giacomo Puccini (Puccini100), i settecento anni dalla scomparsa di Marco Polo (La Musica della Via della Seta) e i duecento anni dalla prima esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven (Le Sinfonie di Ludwig).

La rassegna sarà inaugurata domenica 4 febbraio alle 11:00 con il concerto mattutino dei “Tre solisti all’Opera”, con la partecipazione di Patrick De Ritis (1° Fagotto dei Wiener Symphoniker e Wiener Philharmoniker), Sacha De Ritis al flauto e Michela De Amicis al pianoforte.

Il 10 febbraio alle 18:00, il compositore L. van Beethoven sarà protagonista, eseguito dal Duo pianistico a 4 mani composto da Gemma Dibattista e Marilena Liso in “Le Sinfonie di Ludwig”.

Il giovane virtuoso violinista Oleksandr Pushkarenko, vincitore della 55° edizione del Concorso Internazionale “Premio Paganini” a Genova, si esibirà il 17 febbraio alle 18:00 nel recital “Paganiniana”.

Il 24 febbraio alle 18:00, la diciannovenne pianista Claudia Vento, vincitrice del Golden Classic Music Award a New York, proporrà il suo recital “Pianissimo”.

Il 3 marzo, alle 11:00, Puccini100 sarà onorato con un matinée lirico dedicato all’opera e alla romanza, con la protagonista Claudia Carletti, accompagnata al pianoforte da Nicoletta Latini.

Ancora Puccini100 il 8 marzo alle 18:00 con il concerto “Les cordes soufflantes”, a cura della flautista giapponese Reiko Okuma, in trio con Lapo Vannucci alla chitarra e Luca Torrigiani al pianoforte.

Marco Polo sarà ricordato il 17 marzo alle 18:00 nel concerto “La Musica della Seta”, a cura della pianista Ruya Taner, ambasciatrice della cultura turca, e del sassofonista Kursat Basar.

Tutti gli eventi si svolgeranno nella Sala delle Arti (Via Provinciale 89 – Manocalzati, a 100 metri da Progress) con ampio parcheggio disponibile. Gli spettacoli saranno seguiti da aperitivi con degustazione di prodotti tipici locali, offrendo momenti conviviali, per conoscere meglio gli artisti e discutere di arte. Non lasciatevi sfuggire questa occasione preziosa… “Innamorati della Musica”