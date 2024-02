Carnevale in piazza sabato ad Atripalda: Mascarata, Zeza e Tarantella

Appuntamento a sabato 17 febbraio, ad Atripalda, con l’edizione di “Carnevale in Piazza”. Dopo il rinvio legato al maltempo, sabato approda in piazza Umberto un’idea della Pro Loco Atripaldese che fa ritornare in città un appuntamento divertentissimo ideale per grandi e piccini.

Si parte alle ore 15.00 con il raduno presso il mercatino rionale. Si prosegue alle 15.30 con una coloratissima sfilata in maschera per le vie della città per poi culminare in piazza Umberto con l’esibizione dei gruppi provenienti dalla provincia irpina. In scena la Zeza di Cesinali, la tarantella di Volturara, la Mascarata Serinese, il Carnevale di Ospedaletto e la Zeza di Capriglia.