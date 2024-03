Al centro culturale Fortapàsc il professore Giovanni De Feo presenta il suo nuovo libro “Tuttù-cià”

Appuntamento con la lettura sabato 2 marzo alle ore 18:30 al centro culturale Fortapàsc di Atripalda sito in Via Melfi N.12. Il professore Giovanni De Feo presenterà il suo nuovo libro “Tuttù-cià”: Rap, racconti, spiegoni e video di Mr. Greenopoli su Ambiente e dintorni”.

L’autore dialogherà con Antonio Dello Iaco, nel volume spiega e affronta “Il metodo Greenopoli”, un progetto di educazione ambientale che, da novembre 2014 a luglio 2023, ha preso parte a oltre seicento incontri di educazione ambientale, coinvolgendo direttamente più di settantamila studenti, dalla scuola dell’infanzia all’università della terza età.

il Libro:

La stesura del libro non è convenzionale: non ci sono i titoli dei capitoli, ogni argomento è introdotto da un pezzo rap o una filastrocca, segue la prosa. L’assoluta novità è la possibilità di accedere a dei video tramite QR-code.

Il libro è concepito in modo tale da poter essere letto “a caso” senza dover necessariamente seguire un ordine preciso, insomma lo si può leggere dalla fine all’inizio!

Adatto a tutte le età, comprende gli “spiegoni” approfondimenti sui temi dell’ambiente e della sostenibilità.

L’autore

Giovanni De Feo Professore associato di Ingegneria Sanitaria-Ambientale (ICAR/03), insegna Ecologia Industriale presso i Corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica e Ingegneria gestionale del Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIIn) dell’Università degli Studi di Salerno.

È ideatore e promotore del progetto di educazione ambientale Greenopoli (www.greenopoli.it) che da dicembre 2014 ha coinvolto più di 300 scuole e circa sessantamila studenti.

Nel 2017 è stato premiato al Caselle Film Festival. Nel 2018 ha ricevuto i premi Vesuvio Verde, Anfiteatro d’argento, Premio Internazionale Prata, Premio Ambientalista dell’Anno – Luisa Minazzi. A maggio 2018 è stato nominato Socio Onorario dell’Associazione Italiana di Scienze Ambientali – AISA. Nel 2019 ha vinto i premi Pabulum e “Eccellenza per i giovani campani 2019”. Nel 2021 il progetto di terza missione “Life cycle assessment (LCA) e divulgazione ambientale con il metodo Greenopoli”, del DIIn, ha ricevuto il “Premio PA sostenibile e resiliente 2021” per la sezione FORMARE sui temi della sostenibilità.

L’ingresso è riservato ai soci ARCI. Puoi tesserarti stesso durante l’evento al costo di 10 euro. La tessera, oltre a darti accesso a varie convenzioni, è valida tutto l’anno e in tutti i circoli ARCI d’Italia.